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22 июля, 10:21

Сотрудники хлебозавода «Коломенский» массово увольняются из-за жары в цехах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Сотрудники хлебозавода «Коломенский» в подмосковной Балашихе массово увольняются из-за высокой температуры в производственных помещениях. Об этом сообщает Mash со ссылкой на работников предприятия.

Сотрудники хлебозавода «Коломенский» массово увольняются из-за жары в цехах. Видео © Telegram / Mash

Температура в цехах достигает +40 градусов, а рядом с печами оказывается ещё выше. Сотрудники утверждают, что кондиционеров на производстве нет, при этом рабочие смены продолжаются по 12 часов. Часть работников уже отказалась выходить в горячие цеха, а тех, кто не соглашается работать у печей, переводят на другие участки. Освободившиеся места занимают сотрудники из других смен.

Сотрудники хлебозавода «Коломенский» массово увольняются из-за жары в цехах. Фото © Telegram / Mash

Сотрудники хлебозавода «Коломенский» массово увольняются из-за жары в цехах. Фото © Telegram / Mash

По словам работников, ситуация особенно тяжело сказывается на возрастном персонале, который составляет около 35–40% коллектива. На одной смене, как утверждается, работают от 60 до 80 человек, а общая численность сотрудников предприятия достигает примерно 260 человек.

Собеседники канала также заявили, что вместо улучшения условий труда руководство усилило давление на коллектив, что, по их мнению, привело к росту числа увольнений. Они утверждают, что средняя зарплата составляет около 60 тысяч рублей. Хлебозавод «Коломенский» не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

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