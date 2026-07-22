Будущий король становится взрослым: Кейт и Уильям показали новый портрет Джорджа в 13 лет

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт тепло поздравили старшего сына Джорджа с 13-летием. В честь вступления наследника в подростковый возраст родители опубликовали на своих страницах в социальных сетях новый официальный портрет.

«С днём рождения, Джордж! 13 лет!», — подписали они фото.

Автором снимка выступил Мэтт Портеус — один из самых доверенных и любимых фотографов королевской четы. Кадр был сделан в Кенсингтонском дворце вскоре после парада Trooping the Colour, на котором юный принц присутствовал в строгом костюме. Именно в этом образе он и запечатлён на памятной фотографии.

Этот день рождения символизирует для будущего короля начало очень важного и ответственного этапа. Уже в сентябре Джордж покинет семейное гнездо и отправится в Итонский колледж, где приступит к учёбе в старшей школе. Несмотря на грядущие перемены, принц и принцесса Уэльские продолжают вести сына по продуманному пути постепенного вхождения в общественную жизнь. Поэтому Джордж в последнее время появляется на всё более заметных официальных мероприятиях.

Принц Джордж идёт вторым в списке наследников британского престола после своего отца.

Ранее Меган Маркл трогательно поздравила принца Гарри с Днём отца, опубликовав в социальных сетях редкий семейный снимок. На фотографии улыбающийся герцог Сассекский запечатлён в окружении наследников: он обнимает сына Арчи и дочь Лилибет. В подписи к публикации Меган обратилась к супругу с тёплыми словами, подчеркнув, что детям невероятно повезло иметь такого отца, и добавила, что им всем повезло быть рядом с ним, назвав его единственным и неповторимым.