Комик Сергей Детков рассказал о борьбе с расстройством пищевого поведения

Комик Сергей Детков рассказал, что после резкого похудения столкнулся с расстройством пищевого поведения. О пережитом артист поговорил в интервью с журналистом Юрием Дудём*.

По словам Деткова, изменения начались в 2024 году, когда он решил сократить употребление пива. Первым шагом стало простое ограничение: «Не взял второе». За несколько месяцев комик сбросил около десяти килограммов, а быстрый результат подтолкнул его ужесточать контроль над питанием.

Постепенно похудение превратилось в навязчивую идею. Детков почти перестал есть, много ходил и тренировался, страдал от бессонницы, но продолжал воспринимать себя как человека с лишним весом.

В какой-то момент вес артиста опустился примерно до 49 килограммов при росте около 172 сантиметров. Сейчас он прямо называет тот период расстройством пищевого поведения и сравнивает своё состояние с безумием.

Комик признался, что теперь старается выстраивать более спокойные отношения с едой, физическими нагрузками и режимом. Он отказался от стремления худеть любой ценой и учится не превращать заботу о теле в постоянную борьбу с собой.

Одним из важных занятий для Деткова стали продолжительные пешие маршруты. Перед интервью он прошёл около 400 километров по Пути Сантьяго, однако сам комик рассказывал о таких походах прежде всего как о возможности побыть наедине с собой, а не как о способе лечения РПП.

Ранее депутаты «Новых людей» предложили включить в «Разговоры о важном» тему профилактики РПП с курсом для учителей, чтобы школьники учились замечать сигналы организма и не страдали от комплексов из-за соцсетей. Обращение направлено министру просвещения.

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