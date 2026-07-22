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22 июля, 10:41

Юные «бизнесмены» в Петербурге нажились на покупателях, отключив кассу в секонд-хенде

Подростки в Петербурге отключили кассу в секонд-хенде и обманывали покупателей

Магазин одежды. Обложка © Life.ru

Магазин одежды. Обложка © Life.ru

На Лермонтовском проспекте в Петербурге секонд-хенд за месяц обворовывали дважды. Сначала женщина с ребёнком вынесла вещи, но хозяйка пожалела её, поговорила и даже купила семье продукты. Однако наглость вторых «бизнесменов» повергла владелицу в шок, сообщает 78.ru.

В Петербурге подростки-мошенники притворились продавцами в секонд-хенде. Видео © 78.ru

Двое подростков наведывались в магазин с кассой самообслуживания трижды. Они разбрасывали товары, выносили вещи, а когда этого показалось мало, решили заработать на покупателях. Парни отключили кассу, представились сотрудниками и стали просить клиентов оплачивать покупки наличными или переводом на карту.

«Одно дело ты просто воруешь вещи и устраиваешь беспорядок. Другое — обманываешь людей и занимаешься мошенничеством», — рассказала расстроенная женщина. Схема дала сбой, юношей поймали и доставили в полицию.

Цепи, кольца и 70 тысяч налом: В Петербурге администратор магазина обворовала начальника
Цепи, кольца и 70 тысяч налом: В Петербурге администратор магазина обворовала начальника

Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали мужчину, которого подозревают в краже 27 тысяч рублей у пенсионерки. Он попал в квартиру женщины вместе с ребёнком под предлогом просьбы дать воды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Анастасия Никонорова
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