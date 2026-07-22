Стали известны подробности нападения собаки на внука Дарьи Донцовой

Акита-ину, напавшая на внука писательницы Дарьи Донцовой, находилась без поводка. По словам отца пострадавшего мальчика Аркадия Васильева, хозяин собаки не пытался остановить животное.

Дети катались на квадроциклах по полю, а затем выехали на асфальт и остановились, чтобы пропустить прохожих. В этот момент из-за угла появился местный житель Алексей Устинов с собакой породы акита-ину. По словам Васильева, животное было без поводка и сразу набросилось на мальчика.

Отец ребёнка утверждает, что хозяин собаки не предпринимал попыток остановить питомца и лишь говорил: «Что я могу сделать? Такая собака!». Помочь смог проходивший мимо иностранный рабочий, который оттащил животное от ребёнка. Во время этого собака успела покусать и его.

После произошедшего семья Дарьи Донцовой обратилась в полицию, пишет Baza. В настоящее время проводится проверка. Ранее жители садового товарищества уже жаловались на хозяина акита-ину из-за поведения его собаки.

Ранее писательница Дарья Донцова сообщила, что её семилетний внук оказался в больнице после нападения собаки в подмосковном селе Дубцы. Ребёнок находился возле ворот дома, когда на него набросилась крупная соседская собака. Животное повалило мальчика на землю и стало кусать его за голову.