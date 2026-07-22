Сергей Жигунов — о смерти Дмитрия Поднозова: «Огромная потеря для кинематографа»

Заслуженный артист России Сергей Жигунов в беседе с Пятым каналом назвал Дмитрия Поднозова потрясающим артистом и одной из самых больших потерь для кинематографа. Художественный руководитель театра «Особняк» скончался 21 июля в возрасте 64 лет после тяжёлой борьбы с онкологией.

Жигунов назвал Дмитрия Поднозова одной из самых больших потерь для кинематографа. Видео © Пятый канал

«Он был абсолютно потрясающим артистом. Одним из лучших, которых я видел из тех, что я видел. Очень талантливый человек. Это большая потеря для нашего кинематографа. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Жигунов.

В театре «Особняк» сообщили, что страшный диагноз — рак лёгкого с метастазами в головной мозг — Поднозову поставили в декабре 2025 года. За свою карьеру актёр снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, среди которых «Мажор», «Тест на беременность», «Ледокол», «Духless 2» и «Карамора». У него остались супруга, актриса Алиса Олейник, и 27-летний сын.