Путин: Ненефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть за квартал

Во втором квартале этого года ненефтегазовые поступления в казну России превысили прошлогодний показатель за тот же период более чем на 25%. Об этом рассказал президент Владимир Путин на совещании по экономике.

Глава государства обратил внимание, что в июне федеральный бюджет удалось свести с профицитом. Он связал это с ростом доходов казны. По словам Путина, увеличились и нефтегазовые поступления, и те, что от сырьевого сектора не зависят.

«Эти так называемые ненефтегазовые доходы во втором квартале текущего года оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года», — пояснил лидер РФ.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что доля ненефтегазовых доходов в бюджете страны постепенно растёт, хотя поступления от нефти и газа по-прежнему остаются весомыми. Он добавил, что мировые энергетические рынки сейчас крайне нестабильны, и эти колебания сказываются на экономике всех государств.