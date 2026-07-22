«Выглядит жутко»: Хирург раскритиковал девушек, желающих сделать «нос грызуна»

Пластический хирург Эльдар Закиров раскритиковал новый бьюти-тренд, набирающий популярность среди девушек. Речь идёт о так называемом носе грызуна — сильно вздёрнутом и с заметно загнутым кончиком.

Хирург назвал жутким новый тренд на «нос грызуна». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dr.zakirov

«На мой взгляд, выглядит это жутко. Долго такой тренд точно не проживёт», — заявил Закиров.

Врач рассказал о необычной моде в соцсетях. По его словам, подобная форма выглядит неестественно и нарушает пропорции лица. Специалист подчеркнул, что сам не согласился бы выполнить такую операцию. Даже при настойчивом желании пациентки он предпочёл бы отказаться от вмешательства.

Хирург объяснил свою позицию тем, что эстетическая медицина должна подчёркивать индивидуальные черты человека, а не превращать внешность в копию очередного интернет-образа.

По мнению Закирова, задача врача заключается в создании гармоничного результата. Следование краткосрочной моде может привести к тому, что через несколько лет пациентка пожалеет о радикальном изменении лица.

Ранее пластический хирург Мария Хайдар объяснила Life.ru, почему лицо нередко стареет быстрее тела. Специалист также рассказала, в каких случаях косметологических процедур уже недостаточно и пациенту может потребоваться операция.