В результате атаки ВСУ на Армавир погиб охранник предприятия
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В результате атаки ВСУ на Армавир погиб охранник предприятия. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Там погиб охранник. Поручил главе города Андрею Харченко оказать его родным максимальную поддержку. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — заявил он.
Пожар на предприятии полностью ликвидировали.
Напомним, в ночь на 22 июля Армавир пережил одну из самых масштабных атак: нефтебаза в Северной промзоне подверглась нападению более чем 16 беспилотников. Начался пожар, площадь возгорания достигла 800 кв. метров.
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