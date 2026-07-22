Осуждённые за тяжкие преступления не будут служить с обычными контрактниками — заявление Минобороны
Минобороны: Осуждённые контрактники будут служить в отдельных подразделениях
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Заместитель главы Минобороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин официально прокомментировал организационные вопросы прохождения службы контрактниками из числа осужденных за тяжкие преступления.
Выступая в Госдуме, военачальник подчеркнул, что для данной категории военнослужащих предусмотрен особый режим. Они будут проходить службу в специальных подразделениях, изолированно от тех бойцов, которые не имеют подобных правонарушений.
Такое решение направлено на обеспечение дисциплины и порядка внутри частей. Виктор Горемыкин особо отметил, что контроль за данными подразделениями возложен непосредственно на командиров и профильные ведомства, что позволит эффективно реализовывать поставленные задачи и соблюдать внутренний устав.
Ранее Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, который запрещает депортацию иностранцев, участвовавших в боевых действиях в составе Вооружённых сил России, — новые правила распространяются на контрактников, которым теперь нельзя будет отказать в разрешении на временное пребывание, виде на жительство или работе.
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