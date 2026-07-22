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22 июля, 11:14

Пьяный водитель экскаватора разнёс цветочный магазин в Москве

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

В Москве на улице Коштоянца пьяный мужчина на экскаваторе разгромил магазин «Цветочная база». Об этом сообщил источник 360.ru.

Пьяный мужчина на экскаваторе разгромил магазин «Цветочная база» в Москве. Видео © 360.ru

По данным собеседника, водитель в неадекватном состоянии разрушил ковшом фасад торговой точки, выбил стёкла и оказался заблокирован в кабине. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Иркутской области пьяный водитель врезался в столб, пострадали пять человек
В Иркутской области пьяный водитель врезался в столб, пострадали пять человек

А в Башкирии мужчина разбил кирпичом автомобиль своей бывшей жены прямо при сотрудниках полиции. Женщина рассказала, что ушла от мужчины из-за пьянства и побоев, и их шестилетний сын живёт с ней в селе Мраково. Инцидент произошёл в Кугарчинском районе, где мужчина решил отомстить бывшей супруге. Полиция зафиксировала факт повреждения машины.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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