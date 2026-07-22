Пьяный водитель экскаватора разнёс цветочный магазин в Москве
Обложка © ТАСС / Максим Чурусов
В Москве на улице Коштоянца пьяный мужчина на экскаваторе разгромил магазин «Цветочная база». Об этом сообщил источник 360.ru.
Пьяный мужчина на экскаваторе разгромил магазин «Цветочная база» в Москве. Видео © 360.ru
По данным собеседника, водитель в неадекватном состоянии разрушил ковшом фасад торговой точки, выбил стёкла и оказался заблокирован в кабине. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
А в Башкирии мужчина разбил кирпичом автомобиль своей бывшей жены прямо при сотрудниках полиции. Женщина рассказала, что ушла от мужчины из-за пьянства и побоев, и их шестилетний сын живёт с ней в селе Мраково. Инцидент произошёл в Кугарчинском районе, где мужчина решил отомстить бывшей супруге. Полиция зафиксировала факт повреждения машины.
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