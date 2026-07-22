Пять человек погибли, пытаясь спасти тонущего в реке в штате Огайо

В американском штате Огайо произошла трагедия на реке Сциото: пятеро взрослых погибли, когда пытались спасти человека, оказавшегося в воде и не сумевшего выбраться на берег. Инцидент случился вечером 19 июля в районе города Пауэлл, к северу от Колумбуса, пишет New York Post.

Все началось с того, что один из отдыхающих пошел купаться и оказался в опасной ситуации. Двое взрослых, увидев это, бросились ему на помощь, но сами попали в беду. Позже ещё двое попытались спасти первых помощников, но тоже не смогли выбраться. В результате все пятеро погибли.

Спасатели извлекли из воды двух женщин и доставили их в больницы, где они скончались. Тела остальных троих мужчин нашли на следующий день после продолжительных поисков. Четверо погибших оказались гражданами Гондураса, включая две супружеские пары. Их семьи сейчас оформляют репатриацию останков на родину, что займет примерно месяц.

Двое детей, принадлежащих одной из пар, остались сиротами. Их временно поместили под опеку службы защиты детей штата Огайо. В дальнейшем планируется попытка воссоединить детей с родственниками в Гондурасе.

Власти отметили, что место трагедии отличается быстрым течением и большой глубиной, что делает его опасным даже для опытных пловцов. Спасатели призвали жителей соблюдать осторожность у водоёмов и использовать спасательные жилеты.

А ранее во время отдыха на испанском острове Ибица 64-летний турист из Великобритании погиб после катания на водной горке. Инцидент произошёл утром 11 июля в одном из отелей курортного района Кала-Тарида. Мужчина находился на отдыхе вместе с женой и дочерью. Сотрудники гостиницы пытались провести сердечно-лёгочную реанимацию с использованием дефибриллятора, а прибывшие врачи продолжили спасать мужчину. Однако вернуть его к жизни не удалось.