В канале Сен-Мартен, где французам разрешили купаться, обнаружили тело мужчины

В субботу, 4 июля, из парижского канала Сен-Мартен извлекли тело 30-летнего мужчины. Ранее власти разрешили купаться в данном водоёме на фоне сильной жары. О случившемся передаёт Agence France-Presse.

Спасатели, поднявшие тело из воды, отметили, что оно находилось в канале несколько дней. Личных документов при погибшем не обнаружено, что затрудняет его опознание. Напомним, что в середине июня власти французской столицы разрешили купание в этом канале на фоне установившейся аномальной жары.

Это второй трагический случай на канале Сен-Мартен за последнее время. В конце июня в этом же месте утонул мужчина, купавшийся вне разрешённой зоны. Инцидент произошёл вскоре после того, как муниципалитет официально открыл доступ к воде для горожан, спасающихся от зноя.

Ранее Life.ru писал, что июньская волна аномальной жары привела примерно к 3,7 тысячи дополнительных смертей во Франции, Бельгии и Нидерландах. По оценке специалистов, отрезок с 20 по 28 июня стал одной из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений в Европе. Тяжелее всего пострадала Франция. Как рассказала министр здравоохранения страны Стефани Рист, там за этот период насчитали 2025 дополнительных смертей.