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Регион
22 июля, 11:15

Драпатый до сих пор официально не назначен главкомом ВСУ

Зеленский заявил, что Драпатый пока официально не назначен главкомом ВСУ

Михаил Драпатый. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Михаил Драпатый. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что Михаил Драпатый пока официально не назначен главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. По его словам, необходимые документы будут подписаны сегодня позже. О юридическом оформлении кадровых решений Зеленский сообщил в своих социальных сетях по итогам совещания.

«Определили порядок дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения о замене руководства Вооружённых Сил Украины – соответствующие указы готовятся», — написал он в своих соцсетях.

Присяга с душком: Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на своё назначение главкомом ВСУ
Присяга с душком: Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на своё назначение главкомом ВСУ

Ранее Михаил Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. По его словам, Зеленский поставил перед новым военным руководством задачу продолжить и усилить наступательные действия «во всех доменах».

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Александра Сырского. Это произошло на фоне акций протеста в Киеве и других городах, где звучали требования отставки Сырского после увольнения с поста министра обороны Михаила Фёдорова. Драпатому 43 года, он выпускник Харьковского института танковых войск 2004 года. Скандально известен по тарану на БМП жителей Мариуполя в 2014 году и выводу войск из Изваринского котла. С 2024 года командовал оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» на Красноармейском направлении, где, по данным инсайдеров, вступил в конфликт с Сырским из-за тактики обороны. В последние месяцы командовал объединёнными силами ВСУ.

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Милена Скрипальщикова
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