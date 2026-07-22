Драпатый до сих пор официально не назначен главкомом ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что Михаил Драпатый пока официально не назначен главнокомандующим Вооружёнными силами Украины. По его словам, необходимые документы будут подписаны сегодня позже. О юридическом оформлении кадровых решений Зеленский сообщил в своих социальных сетях по итогам совещания.

«Определили порядок дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения о замене руководства Вооружённых Сил Украины – соответствующие указы готовятся», — написал он в своих соцсетях.

Ранее Михаил Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. По его словам, Зеленский поставил перед новым военным руководством задачу продолжить и усилить наступательные действия «во всех доменах».

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Александра Сырского. Это произошло на фоне акций протеста в Киеве и других городах, где звучали требования отставки Сырского после увольнения с поста министра обороны Михаила Фёдорова. Драпатому 43 года, он выпускник Харьковского института танковых войск 2004 года. Скандально известен по тарану на БМП жителей Мариуполя в 2014 году и выводу войск из Изваринского котла. С 2024 года командовал оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» на Красноармейском направлении, где, по данным инсайдеров, вступил в конфликт с Сырским из-за тактики обороны. В последние месяцы командовал объединёнными силами ВСУ.