Новосибирский выпускник потерял два балла после пересдачи ЕГЭ ради третьей сотки

Выпускник новосибирской школы № 48 Владимир Завражнов попытался улучшить почти идеальный результат ЕГЭ, но после пересдачи лишился ещё двух баллов. Вместо первоначальных 99 по профильной математике он получил 97. Об этом пишет Kp.ru.

До второй попытки юноша набрал 299 баллов за три экзамена. Русский язык и информатику школьник сдал на максимальную оценку, а в математической работе допустил ошибку, которая стоила ему заветной «сотки».

Владимир решил вновь пройти испытание, однако новый результат оказался ниже прежнего. Поскольку после пересдачи учитывается последняя оценка, общая сумма снизилась до 297.

Несмотря на это, показатели новосибирца остаются одними из самых высоких в регионе. Кроме того, главная цель уже достигнута: абитуриент успешно прошёл собеседование в МФТИ и планирует изучать программную инженерию.

Завражнов также стал победителем четырёх олимпиад, поэтому может поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний. Для подготовки он дополнительно занимался в онлайн-школе и самостоятельно осваивал сложные темы.

«Приходилось учиться по 12 часов в день, чтобы наверстать материал, которому в олимпиадных сборных обучают в 9-10 классах», — поделился Владимир.

Теперь неудачная пересдача уже не должна повлиять на его дальнейшие планы. Высокие результаты и олимпиадные достижения дают молодому человеку несколько вариантов поступления.

Похожая история произошла с выпускником московской школы № 57 Александром Щаницыным. Он пересдал профильную математику, имея 99 баллов, но во второй раз получил такой же результат и решил отказаться от новых попыток.