Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 11:48

Захарова заинтриговала подписчиков: Дипломат задумалась о запуске нового аккаунта

Захарова заявила о возможном появлении новой страницы в соцсетях

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в будущем может создать еще одну страницу в социальных сетях. Сейчас она сосредоточена на развитии аккаунтов внешнеполитического ведомства. Об этом дипломат рассказала в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос о наличии страницы в российском сервисе MAX.

«Пока нет. Но есть «Макс МИДа», — сказала она.

Представитель МИД отметила, что сейчас основное внимание уделяется официальным площадкам ведомства. По её словам, сначала необходимо развивать и совершенствовать страницы министерства. Она добавила, что канал МИД РФ в MAX пока является относительно новым проектом, однако за несколько месяцев ему удалось сформировать аудиторию и заметно развиться.

При этом сама Захарова продолжает пользоваться Telegram. По её словам, охватить все существующие платформы одновременно сложно, поэтому запуск ещё одной личной страницы может состояться позже.

«Надя, выходи!» Захарова высмеяла слова Бёрнема о возвращении надежды Британии
«Надя, выходи!» Захарова высмеяла слова Бёрнема о возвращении надежды Британии

Ранее в VK заявили, что санкции ЕС не повлияли на работу VK и мессенджера «Макс», приложения продолжают работать в штатном режиме, несмотря на включение компаний в санкционный список Брюсселя.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • MAX (мессенджер)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar