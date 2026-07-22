Захарова заинтриговала подписчиков: Дипломат задумалась о запуске нового аккаунта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в будущем может создать еще одну страницу в социальных сетях. Сейчас она сосредоточена на развитии аккаунтов внешнеполитического ведомства. Об этом дипломат рассказала в эфире радио Sputnik, отвечая на вопрос о наличии страницы в российском сервисе MAX.

«Пока нет. Но есть «Макс МИДа», — сказала она.

Представитель МИД отметила, что сейчас основное внимание уделяется официальным площадкам ведомства. По её словам, сначала необходимо развивать и совершенствовать страницы министерства. Она добавила, что канал МИД РФ в MAX пока является относительно новым проектом, однако за несколько месяцев ему удалось сформировать аудиторию и заметно развиться.

При этом сама Захарова продолжает пользоваться Telegram. По её словам, охватить все существующие платформы одновременно сложно, поэтому запуск ещё одной личной страницы может состояться позже.

Ранее в VK заявили, что санкции ЕС не повлияли на работу VK и мессенджера «Макс», приложения продолжают работать в штатном режиме, несмотря на включение компаний в санкционный список Брюсселя.