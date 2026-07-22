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22 июля, 12:05

В Смоленске автомобиль съехал с крыши гаража, погибли два человека

Обложка © УМВД России по Смоленской области

Обложка © УМВД России по Смоленской области

Два человека погибли в результате ДТП на территории гаражного кооператива в Смоленске. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, авария произошла около полуночи 21 июля на территории гаражно-строительного кооператива «Тихвинка-3».

Предварительно установлено, что 40-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением. Автомобиль съехал с крыши гаража, после чего опрокинулся.

В результате происшествия водитель и его 38-летняя пассажирка получили смертельные травмы. Оба скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

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Дарья Денисова
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