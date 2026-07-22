Володин сообщил, что Ярослав Нилов не будет переизбираться в Госдуму

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сделал заявление на пленарном заседании парламента, сообщив, что депутат Ярослав Нилов не планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Володин высоко оценил профессиональные качества парламентария, возглавляющего комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Спикер отметил, что, несмотря на принадлежность к оппозиционной фракции, Нилов демонстрирует корректный подход к работе и умение аргументированно отстаивать свою позицию.

«Многие министерства должны за него бороться», — подчеркнул председатель Госдумы, охарактеризовав коллегу как «готового статс-секретаря».

На данный момент остаётся открытым вопрос, какую именно сферу деятельности выберет Ярослав Нилов после завершения полномочий в текущем созыве, однако оценка спикера палаты явно указывает на высокий потенциал депутата для перехода на исполнительную работу в органах власти.

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