Россияне меняют человейники на лес, реку и полное умиротворение — психологи объяснили тренд

Всё больше россиян меняют городские квартиры на частные дома за городом. О причинах такого выбора Life.ru рассказали психологи Марианна Абравитова и Александр Кичаев.

По словам Абравитовой, тяга к жизни в доме начала формироваться ещё в пандемию коронавируса, когда люди неделями находились взаперти и не могли свободно выходить на улицу. Именно тогда многие впервые задумались о собственном участке, где чувствуешь себя более защищённым в трудные времена.

Психолог отметила, что сейчас общество снова пугают новыми вирусами и часть людей не просто перебирается в дома, а вовсе покидает мегаполисы ради мест рядом с лесом, рекой или полем.

Это происходит неслучайно: если человека поместить в определённые негативные условия, он будет искать выход. И сейчас многие видят этот выход в переезде в загородный дом. Марианна Абравитова Психолог

Александр Кичаев считает, что за желанием сменить квартиру на дом нередко стоят детские мечты о тихом укромном уголке. Там можно спокойно заниматься своими делами, никого не спрашивая, и никто не будет вмешиваться и контролировать. По его словам, для многих это личное пространство, где не нужно оглядываться на соседей за стеной.

Такое личное пространство — это «моё», и я живу там так, как хочу. Александр Кичаев Психолог

Он добавил, что переезд за город часто идёт на пользу и питомцам. Кичаев рассказал, что клиенты нередко замечают, как их кошки и собаки радуются возможности свободно бегать на природе, а счастливые животные делают счастливыми и хозяев. По мнению эксперта, загородная жизнь работает как своего рода детокс: уходит ощущение бешеного ритма, а вокруг вместо серого города появляется больше простора и ярких красок.

Напомним, незадолго до этого сообщалось, что спрос на частные дома в России в первой половине 2026 года вырос на 45% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена такого жилья достигла 10,8 миллиона рублей, при этом предложение увеличилось на 17%, а квадратный метр в доме по-прежнему обходится дешевле, чем в квартире. Как рассказали «Известия», за пять месяцев банки оформили около 42 тысяч кредитов на строительство и покупку домов.