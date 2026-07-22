Катастрофа, изменившая авиацию: Обломки самолёта Pan Am Clipper Endeavor нашли через 74 года

Обломки самолёта Pan Am Clipper Endeavor, пропавшего в водах Атлантического океана в 1952 году, обнаружены на глубине около 600 метров спустя 74 года после катастрофы. О находке, сделанной с помощью автономного подводного аппарата, сообщил телеканал CNN.

Поисковая операция проходила у северного побережья Пуэрто-Рико. Фонд Air/Sea Heritage Foundation совместно с тв-программой Discovery Channel Expedition Unknown и компанией Deep Sea Vision сумели положить конец многолетней загадке точного местонахождения самолёта. Останки лайнера Douglas DC-4 были разломаны на две части, однако на них до сих пор отчётливо видны культовый логотип Pan American и название воздушного судна. Извлекать части воздушного судрна со дна не планируется, поскольку это место считается братской могилой для тех, чьи останки так и не были найдены.

Трагедия произошла 11 апреля 1952 года практически сразу после вылета из Сан-Хуана в Нью-Йорк. У самолёта отказали оба правых двигателя, и пилот совершил жёсткую посадку на воду. На борту находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. Несмотря на то что при ударе выжили абсолютно все, судно ушло под воду менее чем за три минуты. Спасти удалось только 17 человек. Расследование показало, что фатальную роль сыграла паника: из-за отсутствия предполётного инструктажа и языкового барьера пассажиры не смогли быстро организовать эвакуацию.

Именно эта катастрофа подтолкнула авиационную отрасль к внедрению обязательных правил безопасности. По рекомендации Совета по гражданской авиации во всех самолётах, летящих над водой, стали проводить инструктаж о расположении и использовании спасательных жилетов, плотов и аварийных выходов.

«Каждый раз, когда вы сегодня садитесь в самолёт, вы в большей безопасности из-за того, что случилось с Clipper Endeavor и её пассажирами три четверти века назад», — сказал ведущий Джош Гейтс.

Из ныне живущих свидетелей той истории осталось двое. Одна из выживших — 102-летняя женщина, работавшая медсестрой и сыгравшая решающую роль в открытии двери для выхода пассажир. Второй выживший был тогда младенцем: спасатели подобрали его плавающим на поверхности воды.

Фонд сотрудничает с властями Пуэрто-Рико для усиления защиты места крушения и создания мемориала в память о погибших. Оба выживших и семьи жертв уже проинформированы о находке