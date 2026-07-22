Ирина Хакамада впервые за долгое время показала старшего сына

Ирина Хакамада впервые за долгое время поделилась фотографией со старшим сыном Даниилом Котляровым. Совместный снимок коуч и писательница опубликовала в соцсетях.

Даниил Котляров и Ирина Хакамада. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irina_hakamada

На кадре мать и наследник стоят в обнимку. Экс-политик позировала в зелёном платье миди, рубашке в тон, светлых полосатых тапках и очках. Будущая писательница родила сына в 1978 году в браке с Валерием Котляровым. Через три года супруги развелись.

По словам Хакамады, повзрослевший Даниил решил не повторять её семейный опыт. Он много лет женат, воспитывает вместе с супругой троих детей и живёт в Гонконге. Несмотря на расстояние, он поддерживает отношения с матерью и другими родственниками. Котляров работает финансовым директором в российской компании.

У Хакамады также есть дочь Мария, родившаяся в браке с бизнесменом Владимиром Сиротинским. Кроме того, она воспитывала пасынка от второго супруга Сергея Злобина — сейчас он живёт в США и занимается IT-бизнесом.

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