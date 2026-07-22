Володин: Ситуация с топливом начнёт меняться радикально уже завтра-послезавтра

Обстановка с обеспечением топливом в стране должна кардинально измениться в самое ближайшее время. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Спикер нижней палаты парламента назвал происходящее конкретным вкладом депутатов в решение проблемы, которая волнует людей.

«Посмотрите, вот буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнёт меняться», — сказал он

Володин обратил внимание, что горючее необходимо обеспечить по всем направлениям. По его словам, топливо должно быть и на передовой, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб.

До этого Володин предостерёг от того, чтобы делать из топливной темы предмет политических спекуляций. Такие разговоры он назвал выгодными недругам страны и связал их с «пятой колонной» внутри государства. Об этом он говорил на пленарном заседании при обсуждении мер по стабилизации рынка горючего.