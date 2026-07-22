Лавров: Россия перестала призывать к денуклеаризации Корейского полуострова
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Российская Федерация больше не поддерживает требования о безъядерном статусе Корейского полуострова. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи Россия-АСЕАН.
«Мы больше не присоединяемся к призывам осуществить денуклеаризацию Корейского полуострова», — сказал он.
Министр аргументировал решение тем, что вокруг Корейской Народно-Демократической Республики разворачиваются «достаточно агрессивные игры». По его словам, действия западных стран направлены на сдерживание Пхеньяна, а иногда и на провокацию военных столкновений.
Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила о намерении Пхеньяна продолжать укреплять отношения с Москвой. По ее словам, развитие сотрудничества между двумя странами остается неизменным курсом северокорейского руководства и строится на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
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