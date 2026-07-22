Лечение в Турции и мечта услышать свою песню: Как актёр Юрий Чигров провёл свои последние дни

20 июля на 78-м году жизни умер российский актёр Юрий Чигров. Подробностями о его последних месяцах, борьбе с тяжёлой болезнью и несбывшихся планах поделились его родственники и коллеги в беседе с AиФ.

По словам актёра Алексея Шилина, последние полгода Чигров жил в Турции, где проходил лечение от онкологического заболевания четвёртой стадии. Все расходы на лечение взяла на себя его дочь. Шилин рассказал, что за два месяца до смерти артист неожиданно сам позвонил ему, и они долго вспоминали годы совместной работы в Экспериментальном театре.

Тёплыми воспоминаниями поделилась и знакомая актёра Татьяна Зрелова. Она рассказала, что знала Чигрова как доброго человека, талантливого поэта и искреннего собеседника. По её словам, артист сам рассказывал ей, что живёт у дочери в Турции.

Коллеги подчёркивают, что артист не терял интереса к творчеству до последних дней. Актриса Ирина Помозова рассказала, что Чигров успел сняться в короткометражном фильме «Лялечка», который, вероятно, стал его последней работой в кино. Она назвала его редким артистом старой школы, отличавшимся искренностью, профессионализмом и полной самоотдачей.

О предстоящем прощании сообщила племянница Анна Чигрова. По её словам, церемония состоится в Суздале, где актёра и похоронят. Она отметила, что даже во время тяжёлой болезни Чигров продолжал писать стихи, пьесы и песни. Его главной мечтой оставалось услышать в эфире свою композицию «Весна Победы», посвящённую памяти героев.

Юрий Чигров родился 6 сентября 1948 года. После окончания Школы-студии МХАТ он служил в Московском экспериментальном театре-студии, а за годы карьеры снялся более чем в трёх десятках проектов, среди которых сериалы «Глухарь», «След», «Адвокат», «Хоккейные игры» и «Бессонница».

Напомним, что Юрий Чигров умер 20 июля в возрасте 77 лет. Поклонники и коллеги вспоминают Чигрова как талантливого мастера перевоплощения, который отличался глубокой проработкой образов и особой достоверностью исполнения ролей.