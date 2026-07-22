За «Ливерпуль» готовы выложить миллиарды: Клуб оценили дороже $6 млрд

Консорциум инвесторов во главе с британско-индийским бизнесменом Амитом Бхатией начал переговоры о покупке крупной доли в футбольном клубе «Ливерпуль». При возможной сделке команду могут оценить более чем в шесть миллиардов долларов, сообщает Financial Times.

Речь идёт не о полной продаже клуба, а о значительном миноритарном пакете. Потенциальные покупатели уже привлекли консультантов и обсуждают условия с американской компанией Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем».

В FSG подтвердили интерес со стороны группы Бхатии. При этом окончательного соглашения пока нет, и участники переговоров не гарантируют, что договорённость будет достигнута.

Амит Бхатия — зять индийского миллиардера и металлургического магната Лакшми Миттала. Ранее предприниматель владел долей в английском «Куинз Парк Рейнджерс», однако согласился передать её другому акционеру, чтобы избежать участия сразу в двух футбольных командах.

Нынешние владельцы приобрели «Ливерпуль» в 2010 году за 300 миллионов фунтов стерлингов. За это время команда выиграла Лигу чемпионов и дважды стала победителем английской Премьер-лиги.

Доходы клуба по итогам сезона 2024/2025 превысили 700 миллионов фунтов, установив новый рекорд. Если инвесторы войдут в капитал при оценке свыше шести миллиардов долларов, эта операция станет одной из крупнейших в истории футбола.

Футбольные клубы зарабатывают огромные суммы не только на инвестициях. По данным Life.ru, победа в Лиге чемпионов принесла ПСЖ более 140 миллионов евро, а сразу несколько участников турнира получили свыше 100 миллионов призовых.