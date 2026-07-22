Электрик из люксового отеля готовил «второе 7 октября» на Крите

В Греции раскрыли новые детали дела 37-летнего мужчины, которого подозревают в связях с ХАМАС и подготовке теракта. По данным британских СМИ, его возможной целью был круизный лайнер с израильскими туристами, заходивший на Крит. Авторы публикации называют предполагаемый план попыткой устроить в Европе «второе 7 октября».

Подозреваемого задержали ещё в начале июня в курортном городе Айос-Николаос. Он жил на Крите около года и работал электриком в роскошном отеле, благодаря чему регулярно находился рядом с иностранными туристами. Греческая полиция расследует его возможную причастность к ХАМАС и подготовке атак.

Как пишет Daily Mail, мужчина якобы собирался устроить в Европе «второе 7 октября». Издание утверждает, что он готовил нападение на израильский круизный лайнер. При этом официально греческие власти конкретную цель предполагаемой атаки ранее не называли — сообщалось лишь о подготовке ударов по израильским объектам. Фраза «второе 7 октября» отсылает к нападению ХАМАС и союзных ему группировок на юг Израиля 7 октября 2023 года. Тогда вооружённые отряды атаковали населённые пункты, военные объекты и музыкальный фестиваль. По данным израильских властей, погибли около 1,2 тысячи человек, ещё 251 человека захватили и увезли в сектор Газа. Эти события стали началом масштабной войны между Израилем и ХАМАС.

Во время обысков в жилье подозреваемого на Крите и в Афинах следователи изъяли телефоны, ноутбук, внешние диски и банковские карты. По информации британской прессы, в афинской квартире также нашли химические вещества, точные весы и оборудование, которое могло использоваться при изготовлении взрывчатки. Полиция установила, что мужчина заказывал через Интернет химические реагенты двойного назначения.

Следствие также проверяет сведения о его поездке в Малайзию, где он мог обучаться изготовлению взрывных устройств из доступных компонентов. По версии правоохранителей, подозреваемый поддерживал связь с одним из четырёх палестинцев, задержанных на Кипре по делам о терроризме и участии в преступной организации.

Британские СМИ называют задержанного Мотасемом, однако греческая полиция официально его имя не раскрывала. Мужчине пока не вынесен обвинительный приговор, поэтому его причастность к ХАМАС и конкретному плану нападения остаётся версией следствия.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что представляет собой движение ХАМАС, как оно возникло и в каких странах признано террористической организацией.