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Регион
22 июля, 12:49

СК завёл дело после нападения акиты-ину на внука Дарьи Донцовой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения собаки на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой в Одинцовском городском округе Московской области.

Как сообщили в региональном управлении СК, дело расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным следствия, 21 июля в деревне Дубцы на ребенка напала собака породы акита-ину, которая гуляла с хозяином без намордника. Животное укусило мальчика за голову.

Стали известны подробности нападения собаки на внука Дарьи Донцовой
Стали известны подробности нападения собаки на внука Дарьи Донцовой

Ранее Дарья Донцова заявляла, что мальчик играл возле ворот дома, когда на него набросилась крупная соседская собака. Животное повалило ребенка на землю и начало кусать его за голову. По ее словам, спасти ребенка удалось случайному прохожему. Сейчас мальчик в больнице, он до сих пор в стрессе: испытывает страх перед посторонними и отказывается от еды.

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Александра Вишнякова
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