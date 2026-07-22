СК завёл дело после нападения акиты-ину на внука Дарьи Донцовой

Как сообщили в региональном управлении СК, дело расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По данным следствия, 21 июля в деревне Дубцы на ребенка напала собака породы акита-ину, которая гуляла с хозяином без намордника. Животное укусило мальчика за голову.

Ранее Дарья Донцова заявляла, что мальчик играл возле ворот дома, когда на него набросилась крупная соседская собака. Животное повалило ребенка на землю и начало кусать его за голову. По ее словам, спасти ребенка удалось случайному прохожему. Сейчас мальчик в больнице, он до сих пор в стрессе: испытывает страх перед посторонними и отказывается от еды.