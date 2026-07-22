В Туве авто загорелось после столкновения с бензовозом, все пассажиры погибли

В Пий-Хемском районе Республики Тыва выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза. После столкновения машина загорелась и взорвалась. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 786-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей». Рядом с поворотом на село Сесерлиг легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. После удара находившаяся в машине техника загорелась, а затем произошёл взрыв. Предположительно, все люди, находившиеся внутри легковушки, погибли. Точное число жертв и информация о возможных пострадавших пока устанавливаются.

На место аварии направились заместители министра внутренних дел по Республике Тыва Антон Матвеев и Вадим Овчинников. Такое поручение дал глава регионального МВД генерал-майор полиции Юрий Завьялов. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия и проводят необходимые действия для выяснения полной картины случившегося.

Ранее в Смоленске произошло смертельное ДТП на территории гаражно-строительного кооператива «Тихвинка-3». Авария случилась около полуночи 21 июля. 40-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva потерял контроль над машиной. После этого транспортное средство съехало с крыши гаража и перевернулось.