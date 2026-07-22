Без паломничества неонацистов: Место рождения Гитлера превратили в участок полиции

В австрийском городе Браунау-ам-Инн здание, где родился Адольф Гитлер, начало работу в новом статусе. Власти переоборудовали дом в полицейский участок, чтобы не допустить превращения объекта в место притяжения для неонацистов. Об этом сообщило издание Sky News.

Дом в Браунау-ам-Инн, где в 1889 году родился Адольф Гитлер, после реконструкции открылся как полицейский участок. Австрийские власти рассчитывают таким образом снизить интерес к зданию со стороны сторонников нацистской идеологии. Государство приобрело этот традиционный жилой дом недалеко от границы с Германией в 2017 году после многолетних обсуждений о дальнейшей судьбе объекта.

После ремонта в здании не разместили никаких указателей, связанных с историей рождения лидера нацистской Германии. Единственным напоминанием о прошлом места остаётся каменный памятник перед зданием, изготовленный из материала бывшего концлагеря Маутхаузен. На нём высечена надпись: «Фашизм никогда больше». Глава исторического департамента МВД Австрии Стефан Млцох заявил, что главной задачей проекта было убрать символическое значение здания и не позволить ему стать объектом поклонения.

По словам чиновника, во времена нацистского режима интерес к дому активно поддерживался властями. Тогда объект называли «домом рождения фюрера» и использовали как художественный музей. Сам Гитлер провёл в этом здании лишь первые недели жизни, после чего его семья переехала. Позднее он возглавил национал-социалистическое движение в Германии, инициировал аншлюс Австрии и стал одним из главных виновников Второй мировой войны и Холокоста.

Мэр Браунау-ам-Инн Йоханнес Вайдбахер отметил, что большинство жителей города приняли решение об использовании здания под административные нужды. Изначально рассматривался вариант размещения там благотворительной организации, однако от этой идеи отказались из-за опасений, что объект получит слишком свободный доступ для посетителей. Решение властей вызвало критику со стороны некоторых организаций, включая Комитет Маутхаузена — крупнейшее объединение австрийских выживших после Холокоста. Его представители считают, что место должно сильнее напоминать о преступлениях нацистского режима.

При этом часть жителей поддержала новый формат использования здания. По словам местных, раньше прохожие часто останавливались возле дома и фотографировали его, однако причины такого интереса оставались неизвестными. Австрийские власти сообщили, что за последние годы фиксировали лишь отдельные случаи проблемного поведения посетителей. В стране запрещены нацистское приветствие и использование символики Третьего рейха.

Ранее в Берлине возникли споры вокруг судьбы части исторического бункера, связанного с последними днями существования нацистского режима. Участок, где расположен объект, планируют использовать для строительства жилых помещений и офисного здания.