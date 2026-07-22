«Либо профессия, либо нет»: Актриса Смирнова раскрыла, почему не слушает близких при выборе ролей

Актриса Ольга Смирнова на премьере фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» призналась, что не позволяет мыслям о мнении близких влиять на выбор ролей. По её словам, если постоянно думать о том, как отнесутся семья или друзья, можно распрощаться с профессией.

Звезда подчеркнула, что у многих коллег есть личные табу, но она не ограничивает себя. Например, во время работы над сериалом «След Чикатило» она не переживала о реакции детей.

Ольга Смирнова рассказала, почему мнение семьи не должно влиять на выбор ролей. Видео © Пятый канал

«У меня дети в адеквате, они понимают, что это профессия. Они знают мою любовь к перевоплощениям», — отметила она в беседе с Пятым каналом.

Ранее актриса Любовь Аксёнова рассказала о сексуализированном насилии в 17 лет, когда друг отца под предлогом знакомства с режиссёром навязал ей недопустимое поведение по пути на «Мосфильм» и в своём офисе, причём она испытала «эффект замри» и смогла избежать насилия, притворившись в обмороке. Инцидент произошёл, когда актриса ещё мечтала о карьере, и мужчина просил её ничего не рассказывать родителям. Она подробно описала, как растерялась и не знала, как реагировать в той ситуации.