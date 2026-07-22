«Сам решил»: Школьник из Калмыкии помогает бойцам СВО, подрабатывая на каникулах

13-летний Санджи Антаканов из Элисты уже два года помогает участникам специальной военной операции. Для этого школьник самостоятельно зарабатывает деньги и переводит их в фонд Народного фронта «Всё для Победы!».

13-летний Санджи Антаканов из Элисты ищет возможность заработать, чтобы помочь бойцам на фронте. Видео © Народный фронт

Во время каникул подросток не только ходит на рыбалку, но и берётся за любую посильную работу. Он может помыть машину или выполнить другие небольшие поручения, а заработанные деньги направляет на помощь военнослужащим.

Рыбалка стала для Санджи настоящим увлечением. Пойманную рыбу он отдаёт соседям и родственникам, а те в знак благодарности дают ему «белг» — так по-калмыцки называется награда. Вместе с другом школьник уже поймал более 50 рыб.

За два года Санджи перечислил в сбор Народного фронта 15 тысяч рублей. При этом, как рассказала его мама, решение помогать он принял самостоятельно.

По словам родных, они поддерживают инициативу подростка и гордятся его поступком. На СВО у мальчика нет родственников, однако, как отмечают близкие, он сам решил помогать российским военнослужащим.

Ранее жительница Омской области Наталья, которую дети за энергичный характер называют ГраНатой, организовала выпуск специальных одеял для участников СВО. Эти изделия помогают бойцам скрываться от тепловизоров и дронов на передовой. Наталья — мать троих военнослужащих. Первым в 2022 году по мобилизации отправился на службу её младший сын Василий.