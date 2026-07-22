«Ты повсюду вокруг меня»: Дочь Оззи Осборна обратилась к нему в годовщину смерти

Келли Осборн почтила память своего отца, легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, в первую годовщину его смерти. В откровенном письме, опубликованном в личном блоге, дочь фронтмена Black Sabbath призналась, что прошедший год сломал её.

«Год назад, именно сегодня, мир изменился навсегда. Сегодня я сижу здесь рядом с тобой так, как никогда не думал, что это возможно. Я знаю, что ты всё ещё со мной. Я чувствую тебя в тишине, в ветре, в каждой песне, которая заставляет меня остановиться, в запахе твоего одеколона и в каждом мгновении, когда любовь перевешивает горе. Ты повсюду вокруг меня», — написала она.

По словам Келли, теперь у неё остались только воспоминания, но даже через весь хаос, который они пережили, отец умудрялся делать каждый момент незабываемым. Она подчеркнула, что никогда никого не любила так глубоко и искренне, и теперь всю эту нерастраченную любовь она перенаправляет в сына Сидни и в маму.

Отдельно Келли отметила, что каждый день видит в маленьком Сидни проблески деда: его улыбку, дух и манеры. Для неё это величайший дар и напоминание о том, что любовь никогда не уходит. Келли также воздала должное происхождению отца, который вырос в рабочем районе Бирмингема и никогда не забывал своих корней. Она заявила, что Оззи заставлял людей верить в лучшее своей честностью, преданностью, мужеством и сердцем, которое оказалось больше, чем кто-либо мог предположить.

В ещё одном посте Келли поразмышляла о природе горя. Она объяснила, что оплакивает не только отца, но и ту версию себя, которая была до его смерти. По её мнению, глубочайшая скорбь заключается в тоске по тому человеку, которым ты был раньше, ведь смерть забирает не только любимых, но и оставляет живущих призраками самих себя.

Напомним, что Оззи Осборн ушёл из жизни 22 июля прошлого года в возрасте 76 лет от сердечной недостаточности. Это случилось всего через две недели после прощального концерта с участниками его группы на стадионе Villa Park в Бирмингем. Он уже не мог самостоятельно ходить, поэтому выступление провёл в кресле. Ранее стало известно, что вдова Шэрон решила продать семейное поместье в Лос-Анджелесе. Пара рассматривала возможность продажи этой недвижимости ещё при жизни рок-музыканта, но затем отказалась от этой идеи.