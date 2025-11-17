Проклятие Роберта: Оззи Осборн винил в болезнях 120-летнюю куклу

Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн связывал ухудшение своего здоровья с мистической встречей — он считал, что стал жертвой проклятия после контакта с куклой-призраком по имени Роберт. Об этом сообщает издание RadarOnline со ссылкой на признания артиста.

Пугающая кукла возрастом более 120 лет хранится в музее Форт Ист Мартелло во Флориде и считается одним из самых загадочных артефактов США. Годы потрепали её внешний вид и матросский костюм. В руках у неё странная игрушечная собака. Однако посетители говорят, что вещица излучает очень тяжёлую энергетику.

Медиум Мэтт Фрейзер подтвердил, что подобные опасения имеют основания. Специалист по паранормальным явлениям заявил, что Роберт является «сосудом тёмной и ритуальной энергии», а приближение к нему может иметь серьёзные последствия для любого человека.

Первым известным владельцем куклы Роберт был четырёхлетний Роберт Отто из Ки-Уэста в 1903 году. Согласно легенде, игрушку подарила горничная, практиковавшая магию вуду, в отместку за плохое обращение. Сразу после этого в доме начали происходить странные события: кукла якобы самостоятельно перемещалась по комнатам, меняла выражение лица и даже подмигивала. Мальчик начал постоянно разговаривать с игрушкой, а окружающим слышался ответный голос. В доме стали падать предметы, а соседи видели силуэт Роберта в окнах. Родители часто находили в комнате мальчика опрокинутую мебель, на что ребёнок неизменно отвечал: «Это сделал Роберт!»

В 2015 году вышел фильм о проклятии той самой куклы.