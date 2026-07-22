«Схватил поводок в ту же секунду»: Хозяин напавшей на внука Донцовой собаки рассказал свою версию событий

Владелец акиты-ину, которая напала на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказал «Рен-ТВ» свою версию произошедшего. Мужчина заявил, что сразу попытался остановить собаку и помочь ребёнку.

По словам Алексея, мальчик вместе с друзьями катался на квадроциклах и сам подбежал к животному, когда дети выходили из леса. Хозяин утверждает, что пёс толкнул ребёнка лапами, после чего тот оказался на земле.

«Попытался одёрнуть [поводок] в ту же секунду. Потом привязал собаку к столбу, там был близлежащий столб. Стал заниматься ребёнком, пытался вызвать скорую помощь», — рассказал мужчина.

Алексей сообщил, что родители мальчика приехали примерно через 10 минут и забрали его. После случившегося он пытался связаться с семьёй пострадавшего, чтобы обсудить ситуацию, однако этого сделать не удалось.

Мужчина рассказал, что живёт в соседней деревне, а в момент происшествия находился в Дубцах на прогулке с домашним питомцем.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка.

Напомним, 7-летний внук Дарьи Донцовой попал в больницу после нападения соседской собаки, которую отогнал прохожий, также получивший укусы. Писательница намерена привлечь хозяина к ответственности, заявив, что тот бездействовал, пока животное кусало ребёнка.