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22 июля, 14:19

«Схватил поводок в ту же секунду»: Хозяин напавшей на внука Донцовой собаки рассказал свою версию событий

Хозяин напавшей на внука Донцовой собаки рассказал свою версию событий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MichalPrzystas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MichalPrzystas

Владелец акиты-ину, которая напала на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказал «Рен-ТВ» свою версию произошедшего. Мужчина заявил, что сразу попытался остановить собаку и помочь ребёнку.

По словам Алексея, мальчик вместе с друзьями катался на квадроциклах и сам подбежал к животному, когда дети выходили из леса. Хозяин утверждает, что пёс толкнул ребёнка лапами, после чего тот оказался на земле.

«Попытался одёрнуть [поводок] в ту же секунду. Потом привязал собаку к столбу, там был близлежащий столб. Стал заниматься ребёнком, пытался вызвать скорую помощь», — рассказал мужчина.

Алексей сообщил, что родители мальчика приехали примерно через 10 минут и забрали его. После случившегося он пытался связаться с семьёй пострадавшего, чтобы обсудить ситуацию, однако этого сделать не удалось.

Мужчина рассказал, что живёт в соседней деревне, а в момент происшествия находился в Дубцах на прогулке с домашним питомцем.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на ребёнка.

Стали известны подробности нападения собаки на внука Дарьи Донцовой
Стали известны подробности нападения собаки на внука Дарьи Донцовой

Напомним, 7-летний внук Дарьи Донцовой попал в больницу после нападения соседской собаки, которую отогнал прохожий, также получивший укусы. Писательница намерена привлечь хозяина к ответственности, заявив, что тот бездействовал, пока животное кусало ребёнка.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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