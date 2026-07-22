«Игра престолов» по-киевски: Зеленский первый в президентском рейтинге, но народ ставит на другого

Владимир Зеленский занял первое место в рейтинге электоральных предпочтений жителей Украины. В первом туре гипотетических президентских выборов за него готовы проголосовать 22,3% опрошенных, следует из опроса Rating Group.

Вторую строчку получил бывший главком ВСУ Валерий Залужный с результатом 14,9%. На третьей позиции оказался экс-министр обороны Михаил Фёдоров, которого поддержали 13,4% респондентов.

Далее расположились Кирилл Буданов* — 7,2%, боксёр Александр Усик — 5,9% и бывший президент Пётр Порошенко — 4,6%. За мэра Харькова Игоря Терехова готовы отдать голоса 4,3% участников исследования.

При этом рейтинг доверия выглядит иначе. Его возглавляет Залужный с 70%, следом идут Фёдоров с 65%, Буданов* с 62% и Зеленский с 59%. Таким образом, действующий глава Украины лидирует среди потенциальных кандидатов, но уступает соперникам по уровню общественной поддержки.

Почти 12% респондентов пока не определились с выбором. Ещё 4% предпочли бы другого претендента, а 2,6% не стали бы участвовать в голосовании.

Опрос проводился 20–21 июля среди тысячи совершеннолетних жителей подконтрольных Киеву территорий. Погрешность исследования не превышает 3,1%. Сбор данных завершился до появления информации об отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ.

Месяцем ранее другой опрос показал, что Валерию Залужному доверяют 73% жителей Украины. Следом в рейтинге располагались командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и Кирилл Буданов*.

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