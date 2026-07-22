Роскомнадзор не блокировал доступ к нейросети DeepSeek

Никаких ограничений на работу нейросети DeepSeek в России не вводилось, несмотря на сообщения об утечке пользовательских переписок. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора агентству ТАСС.

Поводом для вопросов стали публикации в СМИ. Ранее сообщалось, что личные диалоги россиян с DeepSeek попали в открытый доступ через Google. Среди утекших бесед — просьбы устроить бухгалтерскую игру по документам, переформулировка аналитики в текст об акционном юане, а также жалобы на сухой ответ «ок» и вопрос о визите к психиатру после странного кулинарного эксперимента. Утечка затронула более миллиона записей с полной историей чатов и ключами API.