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22 июля, 14:33

Роскомнадзор не блокировал доступ к нейросети DeepSeek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH

Никаких ограничений на работу нейросети DeepSeek в России не вводилось, несмотря на сообщения об утечке пользовательских переписок. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора агентству ТАСС.

В ведомстве пояснили, что заблокировать какой-либо ресурс можно лишь по решению уполномоченных органов.

«В отношении DeepSeek подобные решения не поступали», — сообщили в Роскомнадзоре.

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Поводом для вопросов стали публикации в СМИ. Ранее сообщалось, что личные диалоги россиян с DeepSeek попали в открытый доступ через Google. Среди утекших бесед — просьбы устроить бухгалтерскую игру по документам, переформулировка аналитики в текст об акционном юане, а также жалобы на сухой ответ «ок» и вопрос о визите к психиатру после странного кулинарного эксперимента. Утечка затронула более миллиона записей с полной историей чатов и ключами API.

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Вероника Бакумченко
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