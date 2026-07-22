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22 июля, 15:20

Советник Зеленского анонсировал окончание боёв через два месяца, а потом изменил пост

Советник офиса Зеленского Лещенко предсказал замедление боёв через 2-3 месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gorodenkoff

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что активные боевые действия могут замедлиться через два-три месяца. Данное мнение он выразил в своём телеграм-канале.

По его логике, с ухудшением погоды, у Москвы якобы «вновь возникнет желание» сесть за стол переговоров. При этом Лещенко умолчал, что РФ всегда готова приступить к активным обсуждениям, но риторика Киева не позволяет этому произойти.

При этом изначальный пост Лещенко выглядел иначе — там говорилось об окончании активных фаз боёв в течение двух-трёх месяцев. Что сподвигло советника внести правки — не уточняется.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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