Советник Зеленского анонсировал окончание боёв через два месяца, а потом изменил пост

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что активные боевые действия могут замедлиться через два-три месяца. Данное мнение он выразил в своём телеграм-канале.

По его логике, с ухудшением погоды, у Москвы якобы «вновь возникнет желание» сесть за стол переговоров. При этом Лещенко умолчал, что РФ всегда готова приступить к активным обсуждениям, но риторика Киева не позволяет этому произойти.

При этом изначальный пост Лещенко выглядел иначе — там говорилось об окончании активных фаз боёв в течение двух-трёх месяцев. Что сподвигло советника внести правки — не уточняется.

Ранее военный эксперт выразил мнение, что российские войска могут использовать управленческий хаос в ВСУ для ускорения наступательных действий. По его оценке, кадровая чехарда в Киеве открывает окно возможностей для продвижения на ряде направлений, ключевым из которых остаётся Донбасс.