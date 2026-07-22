Хаос в управлении: Почему смена главкома ВСУ играет на руку России
Эксперт Кнутов: Отставка Сырского может помочь наступлению Армии РФ в Донбассе
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Россия может использовать кадровую нестабильность в украинском военном руководстве для ускорения наступления на Донбассе и других направлениях. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Мы можем эту ситуацию хаоса сейчас использовать для того, чтобы попытаться продвинуться на ряде направлений вперёд. Такая возможность у нас сейчас есть. Донбасс — это ключевое [направление]», — подчеркнул аналитик.
При этом Кнутов отметил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского и назначение на его место Михаила Драпатого не приведут к радикальному обрушению фронта, поскольку на Украине остаётся значительное количество военных советников стран НАТО, которые не позволяют линии обороны полностью «посыпаться». Тем не менее, по его мнению, Россия обязана воспользоваться возникшим хаосом для продвижения.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об уходе в отставку, заявив, что его работа — это война, а не должности. Он сообщил, что покидает пост, но остаётся в боевых рядах. Среди его достижений он назвал создание Сил беспилотных систем, реформирование армии и проведение операций, подробности которых пока не раскрываются. Владимир Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ назначен Михаил Драпатый, сменивший Александра Сырского.
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