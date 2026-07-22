«Моя работа — война»: Отправленный в отставку Сырский вышел на связь и перечислил свои достижения

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вышел на связь и заявил, что уходит в отставку. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

В своем сообщении военачальник подчеркнул, что независимо от занимаемых должностей, его основной задачей остается участие в боевых действиях.

«Сегодня я покидаю должность Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины. < > Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет», — заявил Сырский.

Кроме того, он кратко подвёл итоги своего пребывания на посту главкома. К числу ключевых достижений Сырский отнес:

• Создание отдельного рода войск — Сил беспилотных систем; • Реформирование структуры ВСУ и переход на корпусную систему управления; • Проведение ряда военных операций, детали которых, по словам военачальника, он пока не имеет права раскрывать.