В руки российских силовиков попали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого
ТАСС: Силовики получили личные данные нового главкома ВСУ Драпатого
Михаил Драпатый. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий
Российские силовые структуры заявили, что получили доступ к личным данным нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По их словам, им известны его адрес, номер телефона и электронные почты членов семьи. Об этом силовики сообщили ТАСС.
Речь идёт о сведениях, включающих адрес проживания военачальника. Также собеседник агентства сообщил, что были получены и другие персональные данные. Кроме того, силовики заявили, что им стали известны адреса электронной почты отца и матери Драпатого. Помимо этого, в распоряжении российских структур находится мобильный телефон нового главы украинской армии.
Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины займёт Михаил Драпатый, который сменит на этом посту Александра Сырского. С 2016 года Драпатый фигурирует в уголовных делах, связанных с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры ДНР. Уже в должности командующего Сухопутными войсками он занимался формированием штурмовых подразделений из осуждённых женщин, которых отправляли на передовую без предварительной подготовки.
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