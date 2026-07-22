В руки российских силовиков попали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

Российские силовые структуры заявили, что получили доступ к личным данным нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По их словам, им известны его адрес, номер телефона и электронные почты членов семьи. Об этом силовики сообщили ТАСС.

Речь идёт о сведениях, включающих адрес проживания военачальника. Также собеседник агентства сообщил, что были получены и другие персональные данные. Кроме того, силовики заявили, что им стали известны адреса электронной почты отца и матери Драпатого. Помимо этого, в распоряжении российских структур находится мобильный телефон нового главы украинской армии.