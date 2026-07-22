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Регион
22 июля, 05:14

В руки российских силовиков попали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

ТАСС: Силовики получили личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

Михаил Драпатый. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий

Михаил Драпатый. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий

Российские силовые структуры заявили, что получили доступ к личным данным нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. По их словам, им известны его адрес, номер телефона и электронные почты членов семьи. Об этом силовики сообщили ТАСС.

Речь идёт о сведениях, включающих адрес проживания военачальника. Также собеседник агентства сообщил, что были получены и другие персональные данные. Кроме того, силовики заявили, что им стали известны адреса электронной почты отца и матери Драпатого. Помимо этого, в распоряжении российских структур находится мобильный телефон нового главы украинской армии.

Новый главком ВСУ Драпатый оказался в базе розыска МВД РФ
Новый главком ВСУ Драпатый оказался в базе розыска МВД РФ

Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что должность главнокомандующего Вооружёнными силами Украины займёт Михаил Драпатый, который сменит на этом посту Александра Сырского. С 2016 года Драпатый фигурирует в уголовных делах, связанных с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры ДНР. Уже в должности командующего Сухопутными войсками он занимался формированием штурмовых подразделений из осуждённых женщин, которых отправляли на передовую без предварительной подготовки.

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Милена Скрипальщикова
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