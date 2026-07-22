PepsiCo подала заявку на регистрацию товарного знака чипсов «Lay’s Из печи»

Американская корпорация PepsiCo подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для новой линейки запечённых чипсов под названием «Lay’s Из печи». Как сообщили Life.ru в пресс-службе компании, документы были поданы 17 июля из нью-йоркского офиса.

Новый бренд охватывает чипсы, картофельные и кукурузные снеки, а также продукты из других овощей. Линейка «Lay’s Из печи» отличается методом приготовления: чипсы запекаются, а не жарятся, благодаря чему их содержание жира на 50% меньше, чем в классических Lay’s, а текстура остаётся лёгкой и хрустящей.

PepsiCo — один из мировых лидеров в производстве напитков и снеков. В портфеле корпорации находятся такие бренды, как Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay’s, Cheetos, Doritos и Quaker. После объявления о частичном уходе с российского рынка в 2022 году компания прекратила производство классических газированных напитков, но продолжила выпуск молочной продукции и детского питания. Вместо ушедших брендов сейчас продаются Evervess и Frustyle.

В России интересы PepsiCo представляют ООО «Пепсико Холдингс» и ООО «Фрито Лей Мануфактуринг». В 2025 году выручка первой компании составила 279,1 млрд рублей, прибыль выросла до 46,5 млрд рублей. Вторая компания получила 8,6 млрд рублей выручки, чистая прибыль почти удвоилась и достигла 760,9 млн рублей.

Кстати, в России с 1 апреля впервые введён государственный стандарт на картофельные чипсы. ГОСТ устанавливает чёткие критерии качества: хруст, характерный вкус и запах, допустимый уровень жира и соли, а также процент поломанных изделий в упаковке. Стандарт допускает естественные особенности продукта — вздутия на пластинках и карамелизацию, но их доля не должна превышать 20% от всей массы упаковки.