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Регион
22 июля, 14:45

Наказание от Батьки: Пьяниц и лодырей из числа аграриев в Белоруссии направят на воспитательные сборы

В Белоруссии чиновников отправят на сборы за провал уборочной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Белорусских чиновников и работников сельхозпредприятий, не справившихся с уборочной кампанией, отправят на военно-воспитательные сборы. Они продлятся до двух-трёх месяцев, заявил глава Администрации президента республики Дмитрий Крутой.

Новая мера последовала после поручения Александра Лукашенко направлять в армию тех, кто нарушает дисциплину и срывает работы. Должности провинившихся значения иметь не будет.

Списки проштрафившихся сотрудников составят председатели райисполкомов совместно с военкомами и руководителями хозяйств. После этого работников передадут в распоряжение Министерства обороны.

Условия на сборах будут «спартанскими». Участникам предстоит подтянуть физическую форму и исправить ошибки полезным трудом, в том числе выполняя хозяйственные и бытовые задачи.

«Если они провалились в рамках уборочной кампании, то, наверное, в армии смогут принести пользу стране — работы там достаточно, в том числе хозяйственной и бытовой», — заявил Крутой.

Прикрывать не справившихся с обязанностями сотрудников не позволят. По словам главы администрации, оперативные сводки по областям, районам и крупным организациям ежедневно поступают президенту.

Теперь Минобороны должно подготовить места для сборов и определить виды работ. Ответственность за организацию уборочной в регионах также возложат на глав облисполкомов и районных властей.

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Накануне Александр Лукашенко распорядился отправлять к южной границе чиновников и работников сельского хозяйства, которые плохо справляются с обязанностями во время уборочной. Президент отметил, что при кадровом дефиците штрафы и увольнения не всегда дают нужный результат.

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Полина Никифорова
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