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22 июля, 14:55

АСТ сняло с продажи книгу о Фёдоре Емельяненко после иска Последнего Императора

ТАСС: Издательство АСТ убрало из продажи книгу о Фёдоре Емельяненко после иска

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

«АСТ» прекратило продажу книги Анастасии Ивановой «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко» после претензии от самого спортсмена. Об этом рассказали в пресс-службе издательства агентству ТАСС.

Причиной стало недовольство бойца тем, как в книге использовали его фотографии. В «АСТ» уточнили, что тираж издания был небольшим — всего 2000 экземпляров.

При этом представители Емельяненко потребовали выплатить компенсацию по расценкам рекламных контрактов. В издательстве отметили, что такой подход не принят на книжном рынке.

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Ранее в Останкинском суде Москвы уточнили, что почётный президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками стали писательница Анастасия Иванова и издательство «АСТ». Автор, которая известна под псевдонимом Аля Рогожина, выпустила книгу, посвящённую жизни известного бойца.

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Вероника Бакумченко
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