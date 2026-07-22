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22 июля, 14:54

Дроны ВС РФ накрыли попытку ротации ВСУ на велосипедах в Запорожской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские операторы беспилотников сорвали попытку перемещения подразделений вооружённых сил Украины в Запорожской области. Видео, снятое с высоты птичьего полёта, опубликовано Минобороны России в Telegram.

Видео © Telegram/Минобороны России

«Тур де Запорожье». Наши дроноводы накрыли велопробег попытку ротации ВСУ в Запорожской области», — говорится в сообщении.

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Ранее российские десантники из группировки «Днепр» захватили укреплённый опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны РФ, операцию проводили бойцы 217-го гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка. После занятия позиции они провели зачистку объекта и закрепились на этом участке. В ходе боевых действий российские военные уничтожили шестерых украинских солдат, находившихся внутри укрепления, обеспечив контроль над опорным пунктом.

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Николь Вербер
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