Дроны ВС РФ накрыли попытку ротации ВСУ на велосипедах в Запорожской области

Российские операторы беспилотников сорвали попытку перемещения подразделений вооружённых сил Украины в Запорожской области. Видео, снятое с высоты птичьего полёта, опубликовано Минобороны России в Telegram.

Видео © Telegram/Минобороны России

«Тур де Запорожье». Наши дроноводы накрыли велопробег попытку ротации ВСУ в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее российские десантники из группировки «Днепр» захватили укреплённый опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны РФ, операцию проводили бойцы 217-го гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка. После занятия позиции они провели зачистку объекта и закрепились на этом участке. В ходе боевых действий российские военные уничтожили шестерых украинских солдат, находившихся внутри укрепления, обеспечив контроль над опорным пунктом.