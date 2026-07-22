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22 июля, 15:00

Высокоточный удар стёр с лица земли склады украинских дронов в Одессе

Армия России 22 июля ликвидировала три склада дронов ВСУ в Одесской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

В Минобороны России 22 июля заявили о поражении объектов с беспилотниками, предназначенными для поставки Вооружённым силам Украины. По данным ведомства, удары пришлись по складам в Одессе и населённом пункте Молодёжное, расположенном примерно в 10 километрах юго-западнее города.

Для поражения целей использовались ударные беспилотники, а также высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. В результате атаки были уничтожены три склада с БПЛА.

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Ранее сообщалось об ударе по сухогрузу в порту «Черноморск» в Одесской области. Судно было поражено в момент погрузки грузов, которые предназначались для обеспечения ВСУ. Для атаки применялись высокоточные средства поражения наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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