Высокоточный удар стёр с лица земли склады украинских дронов в Одессе

В Минобороны России 22 июля заявили о поражении объектов с беспилотниками, предназначенными для поставки Вооружённым силам Украины. По данным ведомства, удары пришлись по складам в Одессе и населённом пункте Молодёжное, расположенном примерно в 10 километрах юго-западнее города.

Для поражения целей использовались ударные беспилотники, а также высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. В результате атаки были уничтожены три склада с БПЛА.

Ранее сообщалось об ударе по сухогрузу в порту «Черноморск» в Одесской области. Судно было поражено в момент погрузки грузов, которые предназначались для обеспечения ВСУ. Для атаки применялись высокоточные средства поражения наземного и воздушного базирования, а также ударные дроны.