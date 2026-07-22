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22 июля, 15:39

Военный спас львёнка из зоны СВО и оставил в центре Луганска

Обложка © Telegram/ ЛуганскИнформЦентр Z

Обложка © Telegram/ ЛуганскИнформЦентр Z

В центре Луганска прохожие заметили маленького львёнка. Региональное МВД оперативно начало проверку и выяснило, что малыш оказался в городе благодаря военному, который спас его из зоны СВО. Об этом пишет телеграм-канал «ЛуганскИнформЦентр Z».

Львёнок в центре Луганска. Видео © Telegram/ ЛуганскИнформЦентр Z

Полицейские выяснили, что боец не собирался держать хищника дома. Мужчина планировал передать детёныша в зоопарк или специализированный заповедник, где ему смогут обеспечить подходящие условия.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства появления зверя в городе и оценить действия военнослужащего. О дальнейшей судьбе малыша пока не сообщается.

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Полина Никифорова
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