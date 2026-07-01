Умирающему медвежонку-сироте Арбузику пришлось удалить лапу

Медвежонок по кличке Арбузик, которого спасли в одном из регионов России, теперь находится в центре спасения животных «Земля прайда» в Подмосковье. Как сообщили специалисты, малышу пришлось удалить лапку из-за сильного повреждения и некроза тканей. Без помощи он мог прожить не больше недели.

Мишутку-сироту заметили в Сочи. Он вышел к людям раненый и обессиленный. Сначала косолапый мог ходить, он три дня провёл между цистернами, не в силах сделать даже шаг. На помощь хищнику пришли неравнодушные люди, которые связались с подмосковным центром спасения животных «Земля прайда» и Росприроднадзором. Специалисты выехали к малышу, оказали ему первую помощь и приняли решение перевезти в Подмосковье.

В пути медвежонок поел арбуз, поэтому его назвали Арбузиком. Из-за сильного повреждения лапки и некроза тканей ему пришлось удалить конечность. Сейчас малыш находится в подмосковном центре в критическом состоянии. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти медвежонка и помочь ему восстановиться.

Ранее сообщалось, что в Приморье спасают молодого морского котика, который пострадал от акулы. Его нашли в бухте Горностай — животное было сильно истощено, у него сломана ласта и торчит кость. Помощь оказали в дайв-центре «Море воды». У зверя есть как старые травмы, так и свежие укусы. Ветеринары сейчас борются за его жизнь.