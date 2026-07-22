Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 15:42

В двух округах Краснодара ввели режим ЧС после атаки дронов

Обложка ©ТАСС / Алексей Смышляев

Обложка ©ТАСС / Алексей Смышляев

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал глава города Евгений Наумов в своём Telegram-канале.

Причиной стала ночная атака дронов, из-за которой пострадали жилые здания. Сейчас в городе действует оперативный штаб, координирующий ликвидацию последствий случившегося.

Жителям повреждённых квартир предоставляют необходимую помощь. В частности, для них готовы места в пунктах временного размещения.

В результате атаки ВСУ на складской комплекс в Краснодаре погибла девушка
В результате атаки ВСУ на складской комплекс в Краснодаре погибла девушка

Параллельно с этим организована охрана порядка у повреждённых строений. Правоохранители следят, чтобы в помещения не проникли посторонние.

Сотрудники городской службы спасения очищают квартиры от обломков и осколков. Также специалисты закрывают оконные проёмы плёнкой.

После оценки ущерба комиссиями власти примут решение о единовременной денежной выплате жильцам. Совместно с полицией гражданам помогут восстановить утраченные документы.

СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Краснодар и Невинномысск
СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Краснодар и Невинномысск

В результате удара повреждения получили 16 строений, включая 10 частных и 6 многоквартирных домов. Кроме того, пострадал автопарк школьных автобусов. Пожар в логистическом центре локализован, трое госпитализированных остаются в больницах.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar