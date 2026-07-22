В двух округах Краснодара ввели режим ЧС после атаки дронов

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом проинформировал глава города Евгений Наумов в своём Telegram-канале.

Причиной стала ночная атака дронов, из-за которой пострадали жилые здания. Сейчас в городе действует оперативный штаб, координирующий ликвидацию последствий случившегося.

Жителям повреждённых квартир предоставляют необходимую помощь. В частности, для них готовы места в пунктах временного размещения.

Параллельно с этим организована охрана порядка у повреждённых строений. Правоохранители следят, чтобы в помещения не проникли посторонние.

Сотрудники городской службы спасения очищают квартиры от обломков и осколков. Также специалисты закрывают оконные проёмы плёнкой.

После оценки ущерба комиссиями власти примут решение о единовременной денежной выплате жильцам. Совместно с полицией гражданам помогут восстановить утраченные документы.