В результате атаки ВСУ на складской комплекс в Краснодаре погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь», — заявил он.

Он также сообщил, что сейчас пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также были повреждены при атаке.

Напомним, в ночь на 22 июля ВСУ атаковали Краснодарский и Ставропольский края. В Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города, а в Краснодаре фрагменты БПЛА упали на логистический склад, что привело к пожару. Сообщалось о пострадавших. СК возбудил дело о теракте.