Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 10:52

В результате атаки ВСУ на складской комплекс в Краснодаре погибла девушка

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки ВСУ на складской комплекс в Краснодаре погибла девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь», — заявил он.

Он также сообщил, что сейчас пожар на складском комплексе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также были повреждены при атаке.

Краснодар накрыло дымом после атаки БПЛА: Жителей попросили не выходить на улицу
Краснодар накрыло дымом после атаки БПЛА: Жителей попросили не выходить на улицу

Напомним, в ночь на 22 июля ВСУ атаковали Краснодарский и Ставропольский края. В Невинномысске загорелся складской комплекс на окраине города, а в Краснодаре фрагменты БПЛА упали на логистический склад, что привело к пожару. Сообщалось о пострадавших. СК возбудил дело о теракте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Вениамин Кондратьев
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar