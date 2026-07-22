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22 июля, 08:27

Краснодар накрыло дымом после атаки БПЛА: Жителей попросили не выходить на улицу

Краснодарцам рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Роспотребнадзор призвал жителей Краснодара ограничить пребывание на улице из-за последствий пожара, возникшего после атаки беспилотников. Горожанам рекомендовали закрыть окна и использовать средства защиты дыхания. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В ведомстве посоветовали по возможности оставаться дома и не открывать окна, чтобы избежать попадания продуктов горения в помещения. При необходимости выйти на улицу краснодарцам рекомендовали использовать маски или респираторы для защиты органов дыхания. Обстановка после происшествия находится под контролем профильных служб.

Один человек погиб и десять пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае
Один человек погиб и десять пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Ранее стало известно о пожаре на складском комплексе в Краснодаре после падения обломков беспилотника. В результате происшествия травмы получили три человека. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь. К ликвидации пожара подключили вертолёт, а всего в работах задействовали 105 человек и более 37 единиц техники.

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Милена Скрипальщикова
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