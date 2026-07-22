Краснодар накрыло дымом после атаки БПЛА: Жителей попросили не выходить на улицу
Краснодарцам рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара после атаки БПЛА
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Роспотребнадзор призвал жителей Краснодара ограничить пребывание на улице из-за последствий пожара, возникшего после атаки беспилотников. Горожанам рекомендовали закрыть окна и использовать средства защиты дыхания. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
В ведомстве посоветовали по возможности оставаться дома и не открывать окна, чтобы избежать попадания продуктов горения в помещения. При необходимости выйти на улицу краснодарцам рекомендовали использовать маски или респираторы для защиты органов дыхания. Обстановка после происшествия находится под контролем профильных служб.
Ранее стало известно о пожаре на складском комплексе в Краснодаре после падения обломков беспилотника. В результате происшествия травмы получили три человека. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь. К ликвидации пожара подключили вертолёт, а всего в работах задействовали 105 человек и более 37 единиц техники.
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