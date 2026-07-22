Краснодар накрыло дымом после атаки БПЛА: Жителей попросили не выходить на улицу

Роспотребнадзор призвал жителей Краснодара ограничить пребывание на улице из-за последствий пожара, возникшего после атаки беспилотников. Горожанам рекомендовали закрыть окна и использовать средства защиты дыхания. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В ведомстве посоветовали по возможности оставаться дома и не открывать окна, чтобы избежать попадания продуктов горения в помещения. При необходимости выйти на улицу краснодарцам рекомендовали использовать маски или респираторы для защиты органов дыхания. Обстановка после происшествия находится под контролем профильных служб.